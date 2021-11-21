هذا ما قاله وزير الخارجية عن حراك تشكيل الحكومة الجديدة

بغداد - ياسين صفوان - بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "الوزير فؤاد حسين التقى مع وزير الخارجيّة اليونانيّ نيكوس ديندياس، وتناول اللقاء بحث العلاقات الثنائيّة المُتميِّزة بين البلدين، وسُبُل تعزيزها، وأهمّية تجسير التعاون عبر خلق فرص من شأنها أن تُحقّق تطلُّعات الشعبين الصديقين".

وبحسب البيان "تحدّث الوزير عن مُستجدّات الأوضاع السياسيّة في العراق، وآخرها الانتخابات، وكيف تعاملت مُفوضيّة الانتخابات مع الاعتراضات، ومن المُنتظَر أن تُعلَن النتائج النهائيّة في الأيام القليلة المقبلة، ليبدأ الحراك السياسيّ باتجاه تشكيل الحُكُومة الجديدة".

كما تناول وزير الخارجية "موضوع المهاجرين العراقيين العالقين في بيلاروسيا، ومساعي الحُكُومة لتقديم الدعم والمساعدة لهم، وإعادتهم عبر تسيير رحلات عودة طوعيّة إلى بغداد، مُشدِّداً على ضرورة إبعاد هذا الملفِّ الإنسانيِّ عن التسييس".

وجاء هذا اللقاء "على هامش اجتماعات حوار المنامة/17 الذي تجري أعماله في العاصمة البحرينيّة المنامة".

من جهته أعرب وزير الخارجية اليوناني ديندياس عن "اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات بين بغداد وأُثينا في ضوء ما يجمع كلا البلدين من مُشترَكات تاريخيّة، وحضاريّة راسخة".