بعد تفويج قرابة الـ48 ألف.. الكشف عن 'أوضاع الجائحة' بين صفوف المعتمرين العراقيين

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "عدد المعتمرين المغادرين الى الديار المقدسة بلغ 47693 شخصا، تم تفويجهم باشراف الهيئة من خلال الشركات المعتمدة لديها".

واشارت الى ان" المعتمرين غادروا الى مطار المدينة المنورة عبر المطارات العراقية وبواقع، ( بغداد 29074 - البصرة 3240 - النجف الاشرف 7657 - اربيل 7692 - السليمانية 30 معتمرا )".

