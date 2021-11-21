الامم المتحدة: حوادث الطرق تقتل شخصا كل 24 ثانية

بغداد - ياسين صفوان - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن حوادث الطرق تتسبب في مقتل شخص كل 24 ثانية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا حوادث الطرق، الذي يوافق الـ 21 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

جاء ذلك في تدوينة نشرها غوتيريش، على "تويتر"، اليوم الأحد، بهذه المناسبة، والتي وجه فيها رسالة إلى كل دولة وشركة وكل مواطن أن يساهموا جميعا في دعم الجهود الرامية لجعل الطرق أكثر أمانا.

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن يتم التركيز على دعم جهود حماية الناس من حوادث الطرق خاصة في الدول النامية والفقيرة، مشيرا إلى أن ضحايا حوادث الطرق بها يمثلون أكثر من 90 في المئة من ضحايا حوادث الطرق في العالم أجمع.

ونشر غوتيريش رسما توضيحيا يرصد ضحايا حوادث الطرق من قتلى وجرحى وفقا لإحصائيات منظمة الصحة العالمية.

وتشير تلك الإحصائيات إلى أن حصيلة ضحايا حوادث الطرق سنويا تصل إلى 1.3 مليون قتيل ونحو 50 مليون مصاب.