شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية النواب" تناقش اليوم طلبات إحاطة لإنشاء وتطوير طرق وإقامة أسواق ومواقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، ثلاث اجتماعات اليوم الأحد، لمناقشة 12 طلب إحاطة مقدمة من النواب، ويتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رحاب محمد موسی، بشأن سرعة استكمال أعمال إنشاء طريق دمياط – عزبة البرج (الدعائم) امتداد كورنيش النيل، واستخدامه كطريق بديل الطريق القديم الذي يمر داخل الكتلة السكنية، وذلك بسبب كثرة الحوادث على الطريق القديم.

بينما، تناقش لجنة الإدارة المحلية خلال الاجتماع الثانى، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (محمد عبد الرحمن راضي، أحمد جعفر عبد العال، أبانوب عزت عزیز)، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بتمليك المحلات الخاصة بالملاحق بسوق العبور والبالغ عددها 88 ملحقا، وقيام المحافظة بتحصيل حق التمليك من التجار دون إبرام العقود، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عاطف مغاوري، بشأن استغلال وتشغيل بعض المرافق ومنافذ سوق العبور المغلقة منذ ما يقرب من 30 عاما، وعددها (475 شاليش)، ومدى تأثير ذلك على زيادة إيرادات محافظة القاهرة من السوق، وتوفير فرص العمل المباشرة والغير مباشرة.

ويشهد الاجتماع، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة مرثا محروس، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير منطقتي عزبة المبيض - حي الزيتون الغربية - والخصایصة الكابلات - حي الأميرية - محافظة القاهرة، واتخاذ اللازم لنقل السكان المهددة مساكنهم بالسقوط بالمنطقتين المذكورتين لحين الانتهاء من أعمال التطوير.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد رضا البنا، عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، بشأن إعادة استغلال الأرض التابعة لشركة النيل العامة للطرق والكباري بمنطقة عزبة النخل حي المرج - محافظة القاهرة، لإقامة موقف سيارات وسوق نموذجي بمقابل مادي للحد من الكثافة المرورية وتنظيم الباعة الجائلين بالحي.