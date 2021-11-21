انت الان تتابع خبر النقد الدولي: العراق سيحقق أعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج خلال 2021 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - توقع صندوق النقد الدولي، الاحد، ان العراق سيحقق اعلى نمو اقتصادي بين دول الخليج خلال العام 2021.