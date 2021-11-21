انت الان تتابع خبر تشافي: سيرخيو أغويرو لن يعتزل والان مع التفاصيل

وقال تشافي بعد فوز برشلونة أمس السبت 20 نوفمبر/تشرين الثاني على جاره إسبانيول ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإسباني: "تحدثت معه (أغويرو) وما يقال ليس صحيحا. إنه سعيد وقلت له أن يعود عندما تتحسن حالته".

وفي سياق آخر وبخصوص فوز فريقه على إسبانيول قال تشافي إن فريقه سيطر جيدا على المباراة، والتي فاز خلالها بهدف نظيف في أول 75 دقيقة، ضمن منافسات الليغا.

وصرح تشافي عقب "ديربي" كتالونيا والذي كان الأول له على رأس الإدارة الفنية للبارسا: "بشكل عام أنا سعيد للغاية بالنقاط الثلاثة وبالأداء والجهد. لقد سعينا للفوز بالمباراة ولم نفشل".

وانتقد تشافي أداء الفريق في الدقائق الـ15 الأخيرة من عمر اللقاء قائلا: "المباراة كانت تحتاج للعب في منطقة الخصم والتحلي بالصبر. نحن لسنا في أفضل حالة معنوية وإسبانيول ضغط علينا في النهاية وحالفنا الحظ لأنه لم يسجل".

وتابع: "أرى أن ما حدث مشكلة في تفسير طريقة اللعب.. مشكلة كروية لأن الفريق بذل جهدا كبيرا على المستوى البدني".

وعن ضربة الجزاء التي احتسبت لبرشلونة وأحرز منها الهولندي ممفيس ديباي الهدف الوحيد إثر تدخل عنيف من لاعب إسبانيول كابريرا، قال تشافي إنه لو كان مكان الحكم لاحتسب ركلة جزاء على الفور إلا أنه أقر بأنه لم يشاهد الإعادة .

وحول الدفع بلاعبين شباب مثل إلياس أخوماش في التشكيل الأساسي علق تشافي قائلا: "لدينا لاعبون شباب يتمتعون بموهبة كبيرة".

وبشأن استبدال نيكو وبوسكيتس ومينغويزا في الشوط الثاني بسبب الإصابة أوضح تشافي أنهم لا يعانون من إصابات خطيرة.