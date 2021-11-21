جو بايدن يستأنف مهامه بعد خضوعه لفحص تنظير "روتيني" للأمعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال البيت الابيض" ان الرئيس الامريكي جو بايدن استأنف، مهامه بعد خضوعه لفحص تنظير "روتيني" للأمعاء نقل خلاله صلاحياته إلى نائبته كامالا هاريس لفترة وجيزة.



وأضاف البيت الأبيض" أن الرئيس خضع لتنظير الأمعاء في مركز والتر ريد الطبي الواقع قرب واشنطن".

فيما أعلن طبيب البيت الأبيض، في تقرير صحي مفصل نشر، الجمعة، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن بـ"صحة جيدة" و"يتمتع بالقدرة" على أداء وظيفته رئيساً للولايات المتحدة، وذلك بعد خضوع الأخير لفحص طبي روتيني.

واستأنف بايدن مهامه الرئاسية، بعدما نقلها لنحو ساعة ونصف ساعة وقت وجوده تحت التخدير لإجراء تنظير للأمعاء إلى نائبته، كامالا هاريس التي صارت أول امرأة تتولى صلاحيات الرئاسة في تاريخ البلاد.