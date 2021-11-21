مقتل إسرائيلي وجرح 3 آخرين بالرصاص في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

أعلنت القناة "12" الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل أحد المصابين الإسرائيليين في إطلاق النار في القدس.



وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 4 بجروح بعد هجوم مسلح قرب أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس القديمة.

ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن مسؤولين إصابة شخصين، أحدهما في حالة حرجة، في الهجوم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية أنها أطلقت النار على المسلح و"تحييده"، فيما أشار شهود عيان إلى أنه قُتل، لكن لم يتأكد ذلك على الفور.