بدء التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية البلغارية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في بلغاريا، صباح اليوم الأحد.



وفتحت مراكز الاقتراع، البالغ عددها حوالي 13 ألف مركز أبوابها، وسيتم التصويت في 399 منها باستخدام آلات خاصة بذلك، وستعمل 750 نقطة اقتراع أخرى في 68 دولة حول العالم.

وذكرت لجنة الانتخابات المركزية، أن حوالي 6.7 مليون مواطن يملكون حق التصويت في هذه الانتخابات.

ويتنافس على منصب رئيس الدولة، في هذه الجولة: الرئيس الحالي رومين راديف الذي رشحته لجنة مبادرة بمشاركة الحزب الاشتراكي البلغاري وبعض المنظمات السياسية الأخرى، وكذلك أناستاس غيردجيكوف رئيس جامعة صوفيا الذي يدعم ترشيحه الحزب الحاكم السابق "المواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا".

في الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 14 نوفمبر، نال راديف​​49.41 ٪ من أصوات الناخبين (1322128 صوتا)، أما غيردجيكوف فحصل على 22.82 ٪ (610710 أصوات).

وللفوز في الجولة الثانية، يجب الحصول على أغلبية بسيطة من الأصوات، ولا تؤثر نسبة الإقبال على نتائج التصويت.

وسيتابع حوالي 4 آلاف مراقب مجرى الانتخابات. وستعلن النتائج غير الرسمية الأولى للاقتراع عندما تنتهي مراكز الاقتراع من عملها في الساعة 20:00 (21:00 بتوقيت موسكو).