برلماني ليبي يتهم الدبيبة بعرقلة الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

قال عضو مجلس النواب الليبي سعيد أمغيب إن حديث رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الديبية عن منعه من الترشح "سيكلف الكثير والكثير" ولا يمكن أن يفهم إلا إنه تهديد بعرقلة الانتخابات ورفض نتائجها.



وقال أمغيب في تدوينة على فيس بوك حسب موقع "الساعة 24"، إن عبد الحميد الدبيبة اعتبر أن المادة 12 من قانون الانتخابات التي تمنعه من ترشحه لانتخابات الرئاسية لاستمراره في العمل "إقصاء له".

وتقول المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب: "يُعد كل مواطن ، سواء كان مدنياً أم عسكرياً، متوقفاً عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم يُنتخب فإنه يعود لسابق عمله وتُصرف له مستحقاته كافة".