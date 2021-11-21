شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 217 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت تسجيل 8833 إصابة جديدة بفيروس كورونا و217 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.



وتشير الأرقام المسجلة إلى تراجع في الوفيات والإصابات مقارنة مع يوم أمس، حيث سجلت الجمعة 13355 إصابة جديدة بفيروس كورونا و226 وفاة.

وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 22 مليونا و12150 إصابة، في ثالث أكبر عدد إصابات في العالم.

كما وثقت 612587 وفاة، مسجلة ثاني أكبر عدد وفيات عالميا منذ ظهور الجائحة.