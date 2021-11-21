استشهاد فلسطيني وإصابة 5 إسرائيليين إثر إطلاق نار في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد عن إصابة 5 جنود إثر إطلاق فلسطيني النار باتجاههم في البلدة القديمة بمدينة القدس، مشيرا إلى مقتل المنفذ.



ونقل حساب إذاعة الجيش الإسرائيلي على تويتر، عن هيئة الإسعاف ”نجمة داود الحمراء“ أن شخصين أحدهما حالته حرجة نقلا إثر إطلاق نار قرب حائط المبكى ”البراق“ في البلدة القديمة بالقدس.

كما نقل عن المتحدث باسم الشرطة رئيس الأركان إيلي ليفي: ”هناك أنباء عن هجوم إطلاق نار في قلب البلدة القديمة قرب حائط المبكى. تم نقل جريحين أحدهما في حالة خطيرة والاخر متوسط الحجم إلى المستشفى. وقتل الارهابي“، بحسب تعبيره.

وفي وقت لاحق ذكر المتحدث باسم نجمة داود الحمراء زكي هيلر: ”حاليًا تم إجلاء جميع الجرحى من المنطقة“، مشيرا إلى أن هناك خمسة تم إجلاؤهم جميعا إلى المستشفيات القريبة.