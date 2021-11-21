مصر.. الأحوال الجوية تعطل الدراسة في المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

شهدت مصر، السبت، حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ما دفع عددا من المحافظات إلى تعطيل الدراسة.



وأعلنت عدد من المحافظات المصرية تعطيل الدراسة ليوم الأحد لسوء الأحوال الجوية التي تضمنت هطول أمطار غزيرة، من بينها العاصمة القاهرة، والجيزة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والقليوبية والمنوفية ومرسي مطروح.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة المصرية رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أنحاء مصر للتعامل مع أي بلاغ بسبب الأحوال الجوية من خلال إنشاء غرفة أزمات مركزية في الوزارة لمتابعة تطورات أحوال الطقس، مشيرة إلى أنها لم ترصد أي حوادث بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومع ذلك، أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد، أن مصر لا تزال في فصل الخريف، الذي يشهد هذه التقلبات الجوية وحالات عدم الاستقرار عادة، مفيدا بأن فصل الشتاء لم يأت ويبدأ جغرافيا في 21 ديسمبر القادم.

وأضاف الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، أنه وفق الخريطة التفاعلية سيكون الشتاء القادم قريبا في ملامحه من الشتاء الماضي، أي أنه سيكون شتاء طبيعيا جدا، ولن يكون شديد البرودة.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية غير المستقرة تستمر حتى يوم الإثنين لتعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.