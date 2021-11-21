أمريكا.. العثور على أخطر المطلوبين الخطرين ميتاً في منزله منذ أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت الشرطة الأمريكية نبأ العثور على أحد أخطر وأعتى المطلوبين للعدالة ميتاً في منزله منذ أشهر.



وأوضحت خدمة ضباط المارشال الأمريكية في بيان لها أن المطلوب فريديريك سيسيل ماكلين (70 عاما) توفي لأسباب طبيعية في يونيو الماضي، لكن لم يتم العثور على جثته حتى السادس من نوفمبر الجاري، حيث وجدت في منزل بولاية كارولينا الجنوبية كان يقطنه على مدى سنين باسم مستعار.

وكشف الطبيب الشرعي في مقاطعة أوكوني، كارل أديس، أن العثور على جثة المطلوب جاء بعد أن لجأ أحد جيرانه إلى السلطات وأبلغ بأنه لم ير جاره منذ فترة طويلة.

وأدرج ماكلين في عام 2006، على قائمة المطلوبين الـ15 الأكثر خطورة، بعد عام من إصدار شرطة مدينة سان دييغو مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التحرش جنسيا بالأطفال، محذرة من خطر أن يواصل اعتداءاته الجنسية.

وبين التحقيق أن إحدى الطفلات ضحايا ماكلين تعرضت للتحرش منه لأكثر من 100 مرة قبل أن تبلغ سن الـ13.

وأكدت خدمة ضباط المارشال أن ماكلين كان يقيم في كارولينا الجنوبية منذ 15 عاما، كما أقام أيضا في أماكن أخرى تحت أسماء وهمية، مشيرة إلى أن التحقيقات ستتواصل لكشف ما إذا كان أحد قد ساعده في الهروب من العدالة.