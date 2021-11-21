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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 256.5 مليون والوفيات تقترب من 5.5 مليون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021
متابعات_الخليج 365
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 256.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و400491.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 775746 47729286
الهند 465349 34499925
البرازيل 612370 22003317
المملكة المتحدة 143716 9766153
روسيا 517404 9294188
تركيا 74611 8523768
فرنسا 118430 7372544
إيران 128852 6073098
الأرجنتين 116360 5313607
ألمانيا 98810 5276607.
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23642 2073835
42 - المغرب 14758 948705
44 - الأردن 11347 911270
48 - الإمارات 2144 741370
49 - تونس 25330 716074