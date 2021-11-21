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إصابات فيروس كورونا العالمية تتجاوز 256.5 مليون والوفيات تقترب من 5.5 مليون

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابات فيروس العالمية تتجاوز 256.5 مليون والوفيات تقترب من 5.5 مليون والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 21 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 256.5 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و400491.

 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

 

الدول والمناطق              إجمالي الوفيات               عدد الإصابات المؤكدة

 

الولايات المتحدة                 775746                        47729286

 

الهند                                  465349                        34499925

 

البرازيل                              612370                        22003317

 

المملكة المتحدة                    143716                       9766153

 

روسيا                               517404                        9294188

 

تركيا                               74611                           8523768

 

فرنسا                           118430                         7372544

 

إيران                           128852                          6073098

 

الأرجنتين                       116360                        5313607

 

ألمانيا                            98810                         5276607.

 

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

 

الدول وترتيبها               عدد الوفيات            عدد الإصابات

 

23 - العراق                   23642                     2073835

 

42 - المغرب                  14758                      948705

 

44 - الأردن                   11347                        911270

 

48 - الإمارات                 2144                        741370

 

49 - تونس                25330                         716074

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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