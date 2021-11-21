السودان.. اتفاق بين الجيش وعبدالله حمدوك يُعيد الأخير إلى رئاسة الحكومة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن قادة الجيش السوداني قرروا إعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله برمة ناصر، قوله إن الجيش يعتزم إعادة حمدوك إلى منصب رئيس الوزراء، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق في الساعات المتأخرة من يوم السبت.

وأضاف ناصر أن حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية.

كما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر لها قولها إن المكون العسكري وعبد الله حمدوك، اتفقوا على إعلان سياسي يتضمن عودة حمدوك لرئاسة الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن الاتفاق يشمل أيضاً تشكيل حكومة كفاءات لا حزبية.

كما يشمل الاتفاق، وفقاً للمصادر، على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.

وكان قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، قد عيّن مجلساً حاكماً جديداً، في خطوة أثارت المزيد من الغضب بين السودانيين، ووصفتها قوى غربية بأنها تعقّد جهود عودة الانتقال للديمقراطية.

ويشهد الشارع السوداني حراكا مستمرا للمطالبة بالعودة للحكم المدني، وإلغاء إجراءات الجيش وأهمها فرض حالة الطوارئ وحلّ مجلسي السيادة والوزراء، والإفراج عن المعتقلين.