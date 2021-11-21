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محمد إسماعيل نائب تنسيقية الأحزاب يواصل جولاته للاستماع لمطالب أهالى دائرته

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القاهرة - سامية سيد - واصل النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولاته الميدانية للاستماع الى مطالب أهالى دائرته، حيث التقى أهالى منطقة عزبة سلام بجمعية عيون أهالي الرمل للسماع إلى مشاكلهم والسعى إلى توصيلها للجهات المختصة.

يذكر أن محمد إسماعيل، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم من قبل بطلب إلى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، يشمل عرض استغاثة أهالى منطقة "وينجت" لمنع سير التكاتك فى الشارع الرئيسى، وإلغاء نقاط جمع القمامة من الشارع ودراسة إمكانية تحويل الشارع اتجاه واحد.

وقال محمد إسماعيل، فى تصريحات صحفية، تم عرض بعض المقترحات التى يمكن أن تكون حلول واقعية للمشكلة انطلاقا من مفهوم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، سياسة بمفهوم جديد، مؤكدا أن المحافظ أصدر القرار رقم 61 لسنة 2021، وكلف اللواء خالد جمعة، سكرتير عام مساعد محافظة الإسكندرية، برئاسة اللجنة التى تضم فى عضويتها رئيس حى شرق والجهات المعنية لمناقشة الحلول المقترحة لتنفيذ مطالب أهالى " وينجت " وكيفية تنفيذها.

ووجه محمد إسماعيل عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لمحافظ الإسكندرية وكل قيادات المحافظة على ما يبذلوه من جهد لتلبية احتياجات المواطنين وتنفيذ خطط الدولة التنموية، مضيفا أن سرعة الاستجابة أكبر دليل على ذلك.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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