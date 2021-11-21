العدد ارتفع.. 12 محافظة تعلق عمل المدارس اليوم بسبب الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول متابعة حالة الطقس وسقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات من بينها القاهرة والجيزة والقليوبية والشرقية والإسماعيلية والدقهلية والإسكندرية وكفرالشيخ ومطروح ودمياط والبحيرة وشمال سيناء.

أمطار على هذه المحافظات

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعرض محافظة الإسكندرية لأمطار شديدة مع سحب رعدية، وجار التعامل مع تجمعات مياه الأمطار المتراكمة في جميع أنحاء المحافظة.

كما شهدت محافظة الإسماعيلية أمطارا شديدة على معظم الأحياء مع استمرار رفع المياه، وشهدت محافظة شمال سيناء أمطار شديدة على مركز الحسنة ومتوسطة على مدينتي العريش والشيخ زويد، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض قرى مركز نخل.

تعطيل الدراسة في 12 محافظة

وأشار تقرير غرفة العمليات المركزية بالوزارة إلى تعليق الدراسة في محافظات شمال سيناء والقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ومطروح والمنوفية والغربية ودمياط والدقهلية.

وأبرز التقرير توقف الأمطار في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحيرة ومطروح وكفرالشيخ والشرقية والغربية ودمياط والدقهلية وبورسعيد، ويتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في الأحياء والمراكز والنقاط الساخنة، فيما تشهد باقي المحافظات استقرارا في حالة الطقس.

التواجد الميداني للمسؤولين

وشدد اللواء محمود شعراوي على رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية بالتواجد الميداني في الشوارع على مدار اليوم لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع ومطالع ومنازل الكباري واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجه اللواء شعراوي باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار في الأحوال الجوية، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها للتعامل الفوري والحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياه بالشوارع والميادين الرئيسية والشوارع الفرعية.

وشدد على استمرار التنسيق المستمر بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارات المرور والحماية المدنية، مطالبا المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية.