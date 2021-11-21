صور.. ضبط 1400 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة ليلية بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

قال المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية شنت حملة ليلية موسعة بمدن دهب، وأبو زنيمة، والطور، بالتعاون مع مجالس المدن، وفرع حماية المستهلك، وذلك لإحكام الرقابة على المحلات والأسواق، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

أكد وكيل وزارة التموين في تصريح له اليوم الأحد، أن الحملات أسفرت عن تحرير 65 محضرا متنوعا، بينهم محضر ضبط 1400 علبة سجائر مجهولة المصدر، و 22 محضر عدم حمل شهادة صحية، و 6 محاضر بيع بأزيد من السعر، و36 محضر عدم إعلان عن الأسعار.