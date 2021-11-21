سقوط ربة منزل من شرفة الطابق السادس في سوهاج.. وزوجها: "كنت نايم"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

تكثف مباحث سوهاج جهودها، اليوم الأحد، لكشف غموض سقوط ربة منزل من شرفة مسكنها بالطابق السادس، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، جرى إيداع الجثة مشرحة المستشفى، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج بسقوط ربة منزل من شرفة مسكنها دائرة القسم جثة هامدة.

انتقل مأمور وضباط مباحث القسم، وتبين من تحريات المقدم أحمد صقر، رئيس مباحث قسم شرطة ثان سوهاج سقوط "غ" 26 عامًا ربة منزل من شرفة مسكن الزوجية بالطابق السادس بشارع ضيف الله.

وأفاد زوجها "محمود. ش" أنه كان نائمًا وقت وقوع الحادث، مضيفًا أنه استيقظ على طرق جيرانه للباب يخبرونه أن زوجته سقطت من شرفة الشقة جثة هامدة وغارقة في دمائها، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الواقعة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.