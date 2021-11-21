صور..انتظام الدراسة بالتزامن مع استقرار الأحوال الجوية في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتظم سير العملية التعليمية في مدارس محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، بالتزامن مع استقرار الأحوال الجوية.

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بيان له، على أن محافظة بورسعيد شهدت انتظام العملية التعليمية بصورة طبيعية، وأن المحافظة تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، وهناك جاهزية تامة واستعدادات مكثفة للتعامل مع أي طارئ.

وشدد على جاهزية واستعداد كافة الأحياء بالتنسيق مع جهاز الإنقاذ والطوارئ والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، موضحًا أنه جرى الدفع بعدد كبير من سيارات الكسح بمختلف الأحياء ومدينة بورفؤاد، بالإضافة للتواجد المستمر للأطقم الفنية للتعامل السريع مع أي طارئ.