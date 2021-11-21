تصاعد القلق الأمريكي من ترسانة الصين النووية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 24 دقيقة

قالت مجلة ”فورين أفيرز“ الأمريكية، أن الأسابيع الأخيرة شهدت انفجارا في القلق بالنسبة للولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الصيني، وذلك بعد أن حذر تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية صدر في أوائل الشهر الجاري من أن بكين تسرع التوسع على نطاق واسع لقواتها النووية وتبني ترسانة نووية أكبر ومتنوعة وأكثر تطوراً.

وقالت المجلة في تقرير نشرته الأحد، إن ”خطوة بكين لتوسيع ترسانتها النووية وتعزيزها ليست مفاجئة بشكل رهيب في ضوء المبادئ الطويلة الأمد للاستراتيجية النووية الصينية وطموحات الرئيس، شي جين بينغ، لبناء جيش على مستوى عالمي بحلول منتصف هذا القرن، لكن مع ذلك، يجب أن تكون هذه التطورات مقلقة للولايات المتحدة وحلفائها“.

وأضافت أن ”السبب الرئيسي للقلق هو أن ترسانة بكين النووية الموسعة والمعدلة تكنولوجيا تضع الولايات المتحدة والصين في حالة أعمق من الجمود النووي، حيث يكون كلا الجانبين عرضة للقوى النووية الأخرى، بغض النظر عمن يضرب أولاً، وأن الأمر يبدو متناقضا، لكن هذا المأزق النووي قد يؤدي إلى المزيد من المخاطرة من قبل القادة الصينيين بدلاً من تقليلها، فقد يرون الهجمات التقليدية أو عدوان المنطقة الرمادية غير العسكرية كخيار أكثر أمانا، ومع القليل من مخاطر التصعيد النووي قد يعني ذلك زيادة احتمالية نشوب حرب“.

وأردفت أنه ”في مواجهة هذه القدرات الصينية المتوسعة، ستحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز الردع التقليدي من خلال إعطاء الأولوية بعناية للاستثمارات التي تدعم بشكل موثوق ضمانات الردع الممتدة على المستويين النووي والتقليدي، ويجب على واشنطن أيضا مضاعفة جهودها لطمأنة الحلفاء من خلال مناقشات رفيعة المستوى، وعليها أيضاً ضرورة أن تبقى منفتحة على إمكانية الحوار المباشر مع بكين“.

وأشارت ”فورين أفيرز“ إلى أن ”البنتاغون يقدر أن الصين قد يكون لديها ما يصل إلى 700 رأس حربي قابل للتسليم بحلول 2027، ومن المرجح أن تسعى للحصول على 1000 رأس حربي على الأقل بحلول 2030، كما تقوم الصين ببناء أنظمة توصيل متطورة بشكل متزايد لهذه الرؤوس الحربية. وتشمل القدرات الأخرى التي تسعى إليها بكين ثالوثا نوويا ناشئا، من شأنه أن يمنح البلاد الوسائل لإطلاق أسلحة نووية من الجو والبحر والأرض“.