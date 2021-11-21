إسرائيل تنوي مواصلة أنشطتها لإضعاف إيران

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 21 - نوفمبر - 2021 9:51 صباحًا

يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أن ضرورة تسريع جهود تصنيع الصواريخ الإسرائيلية وتعزيز القدرات الهجومية للجيش لمواجهة التهديد الإيراني، حيث يسعى إلى تخصيص اعتمادات إضافية لميزانية الدفاع في المستقبل، وفق ما أفادت صحيفة ”هآرتس“ العبرية.

وجاء قي تقرير للصحيفة أن ”خطة بينيت هي السماح للجيش الإسرائيلي ووزارة الدفاع بالتوقيع على صفقات شراء طويلة الأمد مع مصنعي الدفاع الإسرائيليين، بهدف ألا تعتمد إسرائيل على المليار دولار الإضافية الموعودة من المساعدات العسكرية الأمريكية، حيث يشير المزاج السائد في الولايات المتحدة إلى تراجع الدعم من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، لمساعدة إسرائيل“.

وتابعت أنه ”من المقرر أن تستأنف إيران الأسبوع المقبل المحادثات مع القوى العالمية بشأن العودة للاتفاق النووي، لكن المسؤولين السياسيين العسكريين الإسرائيليين متشائمون للغاية، حيث تتوقع وكالات الاستخبارات أن يتشبث ممثلو إيران بصرامة وأن توافق الولايات المتحدة على أي تنازل تقريبا، طالما تم توقيع الاتفاق، في خطوة تعارضها تل أبيب“.

وبحسب الصحيفة، فإن ”إسرائيل تنوي مواصلة نشاطها العدواني ضد إيران، وهذا يشمل، وفقا لتقارير وسائل الإعلام الأجنبية، الهجمات الإلكترونية في إيران والتخريب العرضي في المنشآت النووية، إلى جانب الضربات الجوية المتكررة في سوريا، حيث يعتقد القادة السياسيون أنه من الأفضل الاستمرار في الأعمال التي من شأنها إضعاف النظام الإيراني“.