شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. العثور على 600 مهاجر مختبئين في شاحنتين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المعهد الوطني للهجرة التابع للحكومة في المكسيك يوم السبت إن مهاجرين من 12 دولة كانوا من بين 600 شخص تم العثور عليهم مختبئين في مؤخرة شاحنتين بشرق المكسيك يوم الجمعة، معظمهم من جواتيمالا المجاورة.

وقال المعهد إن 401 من أولئك الأشخاص من جواتيمالا و53 من هندوراس و40 من جمهورية الدومينيكان و37 من بنجلادش و27 من نيكاراجوا و18 من السلفادور وثمانية من كوبا.

وكان هناك أيضا ستة رجال من غانا وأربعة من فنزويلا وأربعة رجال من الإكوادور ورجل من الهند ورجل من الكاميرون في مقطورتين اكتشفتا في ولاية بيراكروس.

وقال المعهد إن 455 من المهاجرين ذكور و145 إناث، وأضاف أن الأشخاص المحتجزين إما سيرحلون إلى بلادهم أو ستتاح لهم الفرصة لتنظيم إقامتهم في المكسيك.

يتجه معظم المهاجرين من أمريكا الوسطى وبقية دول العالم الذين يدخلون المكسيك صوب الولايات المتحدة، ويقولون إنهم يسعون للهروب من الفقر أو العنف في بلادهم.