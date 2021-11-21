شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد التزامها بالأمن في الشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس السبت، التزام بلاده بأمن الشرق الأوسط، وقال أوستن في كلمة ألقاها في البحرين في منتدى حوار المنامة: «لنكن واضحين: التزام أمريكا بالأمن في الشرق الأوسط قوي ومؤكد». وأضاف الوزير الأمريكي أن هناك ضرورة للمزيد من العمليات متعددة الأطراف والمتكاملة في المنطقة مع الحلفاء.

وقال إن الولايات المتحدة ملتزمة بمواجهة إيران، حتى في الوقت الذي تعمل فيه واشنطن على إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال أوستن: «ما زلنا ملتزمين بالتوصل لنتيجة دبلوماسية للمسألة النووية. لكن إذا لم تكن إيران مستعدة للمشاركة بجدية فسننظر في جميع الخيارات الضرورية للحفاظ على أمن الولايات المتحدة».

وكان أوستن يسعى لطمأنة الحلفاء في الشرق الأوسط بأن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بالمنطقة، على الرغم من أن واشنطن تحول اهتمامها بشكل متزايد نحو مواجهة الصين.

ولم يتضح مدى تأثير كلمة أوستن على الحلفاء في الشرق الأوسط، لأنه لا يدعمها أي إعلان عن عمليات نشر أخرى أو مبيعات أسلحة جديدة في المنطقة.

وأبدت دول عربية، تعتمد على المظلة العسكرية الأمريكية، عدم ثقتها بشأن تركيز بايدن على المنطقة، خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان. وتتابع هذه الدول عن كثب جهود إحياء الاتفاق النووي بين القوى العالمية وإيران.