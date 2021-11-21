شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار في إثيوبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة عشر في الاتفاق على اعتماد إعلان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، فيما حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف المتحاربة على التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، بحسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية أمس.

وبالتنسيق مع وسيط الاتحاد الأفريقي رئيس نيجيريا السابق أوليسيغون اوباسانجو والرئيس الكيني اوهورو كينياتا، أجرى غوتيريش مباحثات هاتفية منفصلة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد وزعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل على ما أفاد مساء الجمعة الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

وطلب غوتيريش منهما «وقف القتال وبدء مفاوضات شاملة لحل الأزمة الحالية».

وأتى هذا المسعى الدبلوماسي في وقت فشل فيه مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على إعلان مشترك.

ونقلت الوكالة الفرنسية تصريحا لدبلوماسي -طالبا عدم كشف هويته- بأن مسودة نص قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و«تم التخلي عنها».

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه «لا يوجد اتفاق»، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة ولم تكن موضع مشاورات مسبقة.

وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

في مسودة النص التي حصلت عليها وكالة فرانس برس يطالب مجلس الأمن بـ«وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق» وبـ«إنهاء الأعمال العدائية» وإطلاق «حوار وطني شامل» في إثيوبيا.