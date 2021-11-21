شكرا لقرائتكم خبر عن الوصول لـ 100 خدمة نهاية العام الحالى بمنصة مصر الرقمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي الأسبوع الماضى، استعراض الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات النجاحات فى منظومة التحول الرقمى وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا بما يضمن نجاح المنظومة.

فماذا قال الوزير خلال اجتماع لجنة الاتصالات فى هذا الصدد ؟

1- تم بناء منظومة متكاملة لضمان نجاح عمليات التحول الرقمي وتحفيز المواطنين على الحصول على الخدمات الرقمية فى إطار تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وكافة أجهزة ومؤسسات الدولة لبناء مصر الرقمية؛ والتى أثمرت عن إطلاق أكثر من 90 خدمة حتى الآن على منصة مصر الرقمية ومستهدف الوصول إلى 100 خدمة مع نهاية العام الحالى.

2- تم مراعاة اتخاذ كافة المعايير لتقديم الخدمات الرقمية بشكل مؤمن ومن خلال منافذ متعددة وهي البريد المصري، ومركز الاتصال 15999، وهاتف المحمول بالإضافة الى منصة مصر الرقمية.

3- إتاحة وسائل سداد متعددة تشمل سداد نقدى لدى شركات السداد الإلكتروني، وبطاقات الخصم والائتمان، ومحافظ المحمول.

4- تم إضافة خطوط ربط تبادلية منأجل استمرارية الخدمة، وإتاحة خدمة إمكانية متابعة موقف الخدمة، وكذلك خدمة توصيل المستندات المطلوبة للمنزل، بالإضافة إلى تحقيق التواصل المباشر مع المواطن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.