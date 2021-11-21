شكرا لقرائتكم خبر عن "إعداد كوادر مؤهلة وفقا لأعلى المعايير".. اعرف أهداف المعاهد الصحية للشرطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد قرار اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 677 لسنة 2021، أهداف المعاهد وأجهزتها.
وفى هذا الصدد، جاءت المادة 1 من اللائحة الداخلية لتقضي بأن تتولـى المعاهـد الفنية الصحية الشـرطية إعداد كوادر مؤهلـة ومتخصصة وفقا لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية للعمل في مجال الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، وتهدف على الأخص لما يلى :
1 – تأهيـل وإعداد أفراد شـرطة فنييـن قادرين على تقديـم الخدمات الصحية والطبية في المستشفيات التابعة لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة وبالجهات الشرطية الأخرى التي تحتاج لهذه الخدمات .
2- تأهيل وتدريب أفراد هيئة الشرطة في المجالات الصحية والطبية والإسعافات الأولية وفق أحدث الأساليب والبرامج .
3- تنميـة المهـارات الفكريـة والعلميـة والتطبيقيـة والمهنيـة والأمنيـة للطالب والخريج
يشار إلي أن مواد الاصدار حددت سريان أحـكام اللائحة الداخليـة المرفقة على المعاهد الفنية الصحية الشـرطية المنشـأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2671 لسـنة 2020 وأي معاهد أخرى تنشأ وفقا لأحكام المادة ( 94 مكررا 8 ) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.
وتسـرى أحكام اللائحة الداخلية لمعاهد معاوني الأمن ، ولائحة المنشآت التعليمية للإدارة العامة للتدريب ولائحة المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة والسكان على المعاهد المشار إليها بالمادة الأولى فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة .