"إعداد كوادر مؤهلة وفقا لأعلى المعايير".. اعرف أهداف المعاهد الصحية للشرطة

القاهرة - سامية سيد - حدد قرار اللائحة الداخلية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 677 لسنة 2021، أهداف المعاهد وأجهزتها.

وفى هذا الصدد، جاءت المادة 1 من اللائحة الداخلية لتقضي بأن تتولـى المعاهـد الفنية الصحية الشـرطية إعداد كوادر مؤهلـة ومتخصصة وفقا لأعلى معايير الجودة في مستوى الخدمات الصحية للعمل في مجال الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ، وتهدف على الأخص لما يلى :

1 – تأهيـل وإعداد أفراد شـرطة فنييـن قادرين على تقديـم الخدمات الصحية والطبية في المستشفيات التابعة لقطاع الخدمات الطبية بالوزارة وبالجهات الشرطية الأخرى التي تحتاج لهذه الخدمات .

2- تأهيل وتدريب أفراد هيئة الشرطة في المجالات الصحية والطبية والإسعافات الأولية وفق أحدث الأساليب والبرامج .

3- تنميـة المهـارات الفكريـة والعلميـة والتطبيقيـة والمهنيـة والأمنيـة للطالب والخريج