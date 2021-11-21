تحذير أميركي من توغل مرتزقة “فاغنر” في مالي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ 25 دقيقة

حذّر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مجموعة المرتزقة الروسية “فاغنر” من التدخّل في مالي، حيث دعا إلى انتقال للحكم المدني.

وقال بلينكن خلال زيارة إلى السنغال إن الولايات المتحدة “تساهم في جهود مع مالي والشركاء لدعم الاستقرار” في البلد الإفريقي الذي يعيش حالة حرب.

وأضاف “لا يمكنني أن أضيف سوى أنه سيكون من المؤسف أن ينخرط افرقاء خارجيون في جعل الأمور أكثر صعوبة وتعقيدا، وأفكر على وجه الخصوص بمجموعة فاغنر”.

وارتبط اسم المجموعة العسكرية الخاصة، التي يرى الغرب أنها على ارتباط وثيق بالكرملين، بنزاعات في أوكرانيا وإفريقيا والشرق الأوسط.

وتقود فرنسا جهود استهداف “فاغنر” بعد اتفاق أبرمته، وفق تقارير، مع المجموعة العسكرية في مالي لإرسال ألف متعاقد للمساعدة في النزاع المتواصل منذ سنوات ضد المتشددين.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات في وقت سابق هذا الشهر على أفراد ضمن المجموعة العسكرية الحاكمة لمالي التي انتزعت السلطة منذ آب/اغسطس 2020.

ولفت بلينكن إلى أنه اتفق مع مسؤولين سنغاليين على الضغط على مالي للإيفاء بتعهّدها الانتقال إلى الديموقراطية وتعهّد أن تقدم الولايات المتحدة ميّزات مقابل تحرّك من هذا النوع.

وقال بلينكن “فور وصول حكومة منتخبة ديموقراطيا إلى السلطة، سيكون المجتمع الدولي مستعدا لدعم مالي”.