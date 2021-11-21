وزير الري المصري يحذر.. نقص المياه سيهدد أمن المنطقة!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 21 نوفمبر 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعتين

حذر وزير الموارد المائية المصري، محمد عبد العاطي، من أنّ أي نقص في المياه ستعاني جرّاءه مصر نتيجة بناء إثيوبيا سد النهضة، سيؤثّر سلباً في أمن المنطقة.

وأفادت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها في موقع “فيسبوك”، اليوم السبت، بأنّ عبد العاطي أشار خلال لقائه في القاهرة خبير المياه الأميركي ماثيو باركس إلى أنّ “الجانب الإثيوبي يتعامل مع أزمة سد النهضة بالإيحاء والتظاهر بالاضطرار إلى الملء باعتباره ضرورة إنشائية ومن أجل توليد الكهرباء، وهو أمر يخالف الحقيقة”.

وأكّد الوزير المصري أنّ “أي نقص في المياه سيؤثّر في العاملين في قطاع الزراعة، الأمر الذي سيسبّب مشاكل اجتماعية وعدم استقرار أمني في المنطقة، ويزيد في الهجرة غير الشرعية”.

وأشار وزير الموارد المائية المصري إلى أنّ بلاده “قامت بعدة محاولات من أجل بناء الثقة خلال مراحل التفاوض، إلا أنّ ذلك لم يقابَل بحسن نية من الجانب الإثيوبي”.

ولفت إلى “قيام الجانب الإثيوبي بالملء خلال العام الماضي، على الرغم من عدم جهوزية توربينات السد لتوليد الكهرباء، كما كرر السيناريو نفسه هذا العام من دون توليد الكهرباء أيضاً حتى الآن، بحيث لم يتم تشغيل توربينات التوليد المبكر في السد”.