مصر.. حكم نهائي بفصل نجل محمد مرسي وآخرين من نقابة المحامين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 20 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بتأييد فصل المحامي أسامة، نجل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، و5 محامين آخرين، من نقابة المحامين.



وأصدرت المحكمة الإدارية العليا في مصر حكما نهائيا برفض الطعون المقامة من هؤلاء المحامين المنتمين لجماعة الإخوان، وأيدت الحكم السابق الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلزام نقابة المحامين بإسقاط قيدهم فيها لإدراجهم على قوائم ”الإرهابيين“.

وأصدرت المحكمة الحكم بحق كل من أسامة مرسي (محبوس) وعبد المنعم عبد المقصود ومحمد العمدة، وحاتم الجندي وصبحي صالح (محبوس) وعصام سلطان (محبوس).