شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في "حوار المنامة".. مصر ترفض توظيف "حقوق الإنسان" لتحقيق أهداف سياسية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم السبت، المنظومة الأممية بـ“عدم التعامل بانتقائية مع قضايا حقوق الإنسان أو محاولة اتخاذها أداة لتحقيق أهداف سياسية“.



وقال شكري خلال مشاركته في الدورة الـ17 لحوار المنامة الذي انطلق اليوم في مملكة البحرين، إن ”المنظومة متعددة الأطراف سيكون عليها الالتزام بل واحترام شمولية العمل على توفير وحماية كافة حقوق الإنسان، ضمن مفهوم شامل وعبر نهج قائم على الموضوعية والحيادية لضمان تمتع كافة شعوب العالم بحقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية“.