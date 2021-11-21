شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يصل القاهرة بعد انتهاء زيارته لروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والوفد المرافق له، إلي القاهرة، مساء اليوم، بعد زيارة رسمية إلي روسيا الاتحادية قام بها تلبية لدعوة رئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي - فالنتينا ماتفينكا.

وشهدت الزيارة نشاطاً مكثفاً لوفد مجلس الشيوخ المصرى ولقاءات مع كبار مسئولي روسيا الاتحادية، تم فيها بحث سبل التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاهتمام المشترك.

وكذلك سبل تعزيز برامج التعاون البرلماني بين مصر وروسيا الاتحادية بما يجسد رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين وما وصلت له العلاقات القائمة من شراكة إستراتيجية تشهد نموا وتطورا في المجالات كافة.

ووجه المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، الدعوة لرئيسة مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي لزيارة مجلس الشيوخ المصري في أقرب فرصة ممكنة، وهو ما رحبت به بشدة.

وضم الوفد البرلمانى المصرى الدكتور عبد الحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية؛ المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس، والنائبة نهى أحمد زكى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.