شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال والأمم المتحدة يعربان عن قلقهما إزاء تفاقم موجة الجفاف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الإغاثة وإدارة الكوارث الصومالية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة "أوتشا"، في بيان مشترك عن قلقهما البالغ إزاء تفاقم موجة الجفاف في كثير من المناطق في الصومال.

وأوضح البيان المشترك -وفق وكالة الأنباء الوطنية الصومالية- اليوم، أن نحو 2.3 مليون شخص في الصومال يعيشون وسط نقص خطير في المياه والغذاء , مبيناً أن الوضع متردٍ وأجبر فعليا نحو مئة ألف شخص على الفرار من منازلهم بحثا عن الطعام والمياه والمراعي لمواشيهم .

وأشار البيان إلى أن المتضررين كانوا يعانون عقودا من الصراع والصدمات المناخية والأوبئة.