شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. عزاء والد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين بمسجد الشرطة بصلاح سالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، غدا الأحد، مراسم عزاء لوالده، بالقاعة المفتوحة بمسجد الشرطة بصلاح سالم.

توفى والد الكاتب الصحفى عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، وعضو مجلس الشيوخ، صباح الثلاثاء الماضى.

وأعلن الكاتب الصحفى عماد الدين حسين خبر وفاة والده على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقال أن الدفن والعزاء فى قرية التمساحية، بمركز القوصية، محافظة أسيوط.

وتقدم الخليج 365 بخالص التعازى للكاتب الصحفى عماد الدين حسين فى وفاة والده.