شكرا لقرائتكم خبر عن رشا أبو شقرة نائبة التنسيقية تطالب التعليم بفحص مخالفات مدارس بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت النائبة رشا أبو شقرة أمين سر لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمذكرة الى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بشأن مخالفة مدارس Stem Misr بالفيوم للمعايير الخاصة بمدارس المتفوقين، بناءً على مجموعه كبيره من شكاوى أولياء الأمور، الذين رصدوا العديد من المشكلات التي يتعرض لها الطلاب في المدرسه والتي تؤدي إلى إعاقه سير العمليه التعليمة.

وقالت النائبة رشا أبو شقرة إنه بناء على مجموعة كبيرة من شكاوى المواطنين وأولياء الأمور، تفيد بأن مدارس بالفيوم تقوم بمخالفة المعايير الخاصة بمدارس المتفوقين واهدار المال العام وعدم تقديم الخدمات الخاصة بالطلاب، فهذه المدارس مخصصة للأوائل والمتفوقين دراسيا، فهى تقوم بإعداد أجيال من العلماء الصغار الذين سوف يقودون المستقبل، ولكن المدرسة لم تكن على قدر هذا الحدث العظيم وهو الذى ظهر في المشكلات العديدة التي رصدها أولياء الأمور الذى أدى الى إعاقة سير العملية التعليمية.

وأشارت الى أن المشاكل تتمثل في عدم وجود فناء أو ملعب بالمدرسة، وعدم وجود أجهزة رياضية بالصالة الرياضية، وعدم وجود فنادق إقامة للطلاب والطالبات مثل باقى فروع مدارس ستيم وهذا أدى الى عدم وجود إمكانية في استقبال دفعات جديدة ، وإقامة الطلاب في نفس الدور الذى يوجد به غرفة الطعام والمطبخ الى جانب ان الغرفة الواحدة تضم من 8-10 طلاب وهذا عدد كبير في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، وعدم وجود خدمة الانترنت بالمدرسة بالرغم من ان المدرسة تقوم على نظام البحث العلمى و عدم معرفة الطلاب بالمنهج العلمى لمادة الفيزياء والدراسات الاجتماعية، مطالبة بتوجيه لجنة للفحص وللمتابعة.