شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مرثا محروس: دور مصر الريادى بحقوق الطفل دليل على ملامح الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن احتفال العالم سنويا فى يوم 20 نوفمبر باليوم العالمى لحقوق الطفل يذكرنا دائما بواجبنا اتجاهه وأن ما يدعونا للفخر فى هذا اليوم هو ما تقوم به مصر فى ملف حقوق الطفل لتعزيز حقوق أطفالها، مضيفة أنه أتضح هذا فى سن القوانين والتشريعات لمناهضة ظواهر العنف والتحرش ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال.

وأضافت مرثا محروس أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انعكست نتائجها إيجابيا عن طريق الإنجازات التى حققتها مصر من أجل إعلاء حقوق الطفل المصرى، مشيرة إلى أن ذلك تمثل فى إطلاق الخطة الوطنية للطفولة والأمومة 2018 -2030 والتى تتفق مع أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وتابعت مرثا محروس:" من واجبنا الاهتمام بالتوعية والإرشاد الأسرى التى بدوره يؤثر على الطفل، وانا بدورى سوف أطلق حملة قريبا لمساعدة أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وتنمية قدراتهم على التخاطب محاولة دمجهم فى المجتمع وأيضا سوف أطلق ورشة لتدريب الأهالى على التعامل مع الطفل، لذلك أدعو كل دول العالم فى هذه المناسبة للتأكيد على حقوق الأطفال فى توفير العيش فى بيئة آمنة وعدم استغلالهم سياسيا وعدم تشويه مرحلتهم العمرية ويجب أن تتكاتف كافة أجهزة الدولة لتبنى إبداعات أطفالنا لأننا سوف نحصد ثمارها مستقبلا فهم المادة الخام للاستثمار".

ولفتت النائبة مرثا محروس وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى دور مصر الريادى فى ملف حقوق الطفل وحمايته وإطلاق خط ساخن لنجدة الطفل وهذا دليلا ملموسا على ملامح الجمهورية المصرية الحديثة.