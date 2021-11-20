إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، في حادث تصادم سيارتين على طري (أسيوط القاهرة الزراعي) بمركز منفلوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من الأهالي بتصادم سيارتين أمام مدخل عزبة عمار بمركز منفلوط ووجود مصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين تصادم سيارة تاكسي رقم "1439 ج س ي"، وسيارة ميكروباص رقم "2179 ا ع ي".

أسفر الحادث عن إصابة "سيد. م. س" 55 عامًا، و"حسن. أ. ح" 27 عامًا، و"عثمان. إ. أ" 40 عامًا، و"حمادة. م. س" 47 عامًا.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج. حُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.