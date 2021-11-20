رئيس جامعة الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات بالجامعة غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، إن بيانات هيئة الأرصاد الجوية تشير إلى ارتفاع معدلات سقوط الأمطار اليوم وغدًا الأحد.

وأضاف "قنصوة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" اليوم السبت، أنه نظرًا لتوقعات هيئة الأرصاد فأنه تقرر تعليق الدراسة غدًا الأحد في جامعة الإسكندرية وستكون "أون لاين"، موضحًا أن الدراسة معطلة بالنسبة للطلاب والموظفين الإداريين فيما عدا أطقم الطوارئ في الجامعة .

وتابع، أنه سيتم تأجيل الامتحانات التي كان مقررًا لها غدًا، موضحًا أن كل كلية ستحدد موعد آخر للامتحانات وأن يوم الاثنين المقبل سيكون يوم عمل طبيعي وسوف تستقر الأحوال الجوية بشكل جيد.