هولندا / إصابة 7 أشخاص خلال إحتجاجاتٍ على إجراءات "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أصيب سبعة أشخاص في مدينة روتردام بهولندا، على إثر إحتجاجات عنيفة ضد إجراءات كورونا في البلاد.

وحسب تصريحات لرئيس البلدية، أحمد أبو طالب في مؤتمر صحفي صباح اليوم، "رجال الشرطة أجبروا حتى على سحب بنادقهم وإطلاق النار"، منددا بما قال عنها أعمال شغب، حيث وصفها بأنها "عربدة عنف".

وقالت السلطات إن أكثر من 20 شخصا أعتقلوا خلال إحتجاجات مساء الجمعة، حيث أشعل مئات من المتظاهرين النار في سيارات وأطلقوا الألعاب النارية ورشقوا الشرطة بالحجارة، فيما ردت الشرطة بإطلاق طلقات تحذيرية وخراطيم المياه، حسب "رويترز".

وإندلعت الاحتجاجات على خلفية ما أعلنت عنه الحكومة من خطط لفرض قيود على الأحداث الداخلية بما يتماشى مع قاعدة "جي 3".

وفرضت هولندا في نهاية الأسبوع الماضي، إغلاقًا جزئيًا لمدة ثلاثة أسابيع أولية، لكن عدد الإصابات الجديدة ظل في الآونة الأخيرة عند مستوى قياسي.

وأعلنت السلطات الهولندية أول أمس الخميس، تسجيل أكثر من 23 ألف إصابة جديدة في غضون 24 ساعة، وهو رقم أعلى بكثير من الرقم القياسي السابق البالغ 13 ألف إصابة في ديسمبر من العام الماضي.

سبوتنيك