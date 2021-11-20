عمليات مركزة توجع الحوثيين

نفذت قوات التحالف عمليات مركزة لردع إرهاب ميليشيا الحوثي في الداخل اليمني، وشملت أهدافا عسكرية مشروعة، نظير تهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وتوزعت العمليات بين صنعاء وذمار وصعدة والجوف، خلال الأيام الثلاثة الماضية، ودمرت ورشا ومخازن ومنظمة اتصالات، من بينها 13 هدفا في صنعاء. عمليات التحالف في 3 أيام - ورش ومخازن للصواريخ. - منشأة سرية لخبراء الحرس الثوري. - هلاك 375 عنصرا حوثيا. - تدمير 220 لغما بحريا.



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