الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر

غادر الأمير تشارلز، أمير ويلز ولي عهد بريطانيا، وزوجته «كاميلا»، دوقة كورنويل، مصر في ختام زيارتهما التي استمرت يومين.

قد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته الأمير تشارلز وزوجته الخميس. والتقي ولي عهد بريطانيا فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية

وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددا من الشخصيات، وزار بعض المواقع .