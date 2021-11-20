غادر الأمير تشارلز، أمير ويلز ولي عهد بريطانيا، وزوجته «كاميلا»، دوقة كورنويل، مصر في ختام زيارتهما التي استمرت يومين.
قد استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وقرينته الأمير تشارلز وزوجته الخميس. والتقي ولي عهد بريطانيا فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية
وبطريرك الكرازة المرقسية، وعددا من الشخصيات، وزار بعض المواقع .
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تشارلز وزجته يغادران مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.