استهداف معبر نصيب الحدودي

استهدف إرهابيون بعبوة ناسفة، إحدى النقاط الأمنية على الجانب السوري من المعبر الحدودي السوري الأردني في محافظة درعا جنوبي سورية.

وقال العميد ضرار الدندل، قائد شرطة محافظة درعا، لإحدى وسائل الإعلام: «إن انفجار العبوة الناسفة التي زرعها مجهولون قرب إحدى النقاط الأمنية انفجار العبوة الناسفة في معبر (نصيب- جابر) الحدودي السوري الأردني، لم يسفر عن أي إصابات بشرية».

وأكد أن «من قام بزرع العبوة، كانت غايته إحداث أكبر قدر من الوفيات والأضرار، إلا أن الأضرار كانت مادية فقط».