استهداف معبر نصيب الحدودي

وقال العميد ضرار الدندل، قائد شرطة محافظة درعا، لإحدى وسائل الإعلام: «إن انفجار العبوة الناسفة التي زرعها مجهولون قرب إحدى النقاط الأمنية انفجار العبوة الناسفة في معبر (نصيب- جابر) الحدودي السوري الأردني، لم يسفر عن أي إصابات بشرية».
وأكد أن «من قام بزرع العبوة، كانت غايته إحداث أكبر قدر من الوفيات والأضرار، إلا أن الأضرار كانت مادية فقط».
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