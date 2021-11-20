تفكيك شبكة إجرامية في المغرب

وأشار بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، إلى أن «العملية المنفذة في إطار هذه القضية، أسفرت عن توقيف 13 شخصا، من بينهم المشتبه فيهم المتورطون في تنظيم هذه العملية والوساطة فيها، بالإضافة إلى المرشحين للهجرة غير المشروعة الذين قدموا مبالغ مالية، مقابل الاستفادة من خدمات هذه الشبكة الإجرامية».
وأضاف، أن «عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة، مكنت من حجز معدات لوجستية، عبارة عن سيارة وقارب مطاطي و10 سترات للنجاة و13 حاوية تضم 390 لترا من المحروقات، وأسلحة بيضاء، ومضخات هوائية، فضلا عن مواد غذائية وأكياس تضم ملابس شخصية للمرشحين، ومبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي».
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