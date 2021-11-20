تفاصيل جديدة حول الجاسوس الإيراني في منزل غانتس

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - كشف موقع استخباري إسرائيل، اليوم السبت، تفاصيل جديدة حول الجاسوس الإيراني الذي تم كشفه في منزل وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس.

وكشف موقع ”ديبكا“ العسكري والاستخباراتي العبري أن الجاسوس الذي عمل في منزل غانتس وألقي القبض عليه الأسبوع الجاري تم تجنيده من قبل إيران عام 2015.

وأشار الموقع في تقرير له إلى أن أمري غورين جوروشوفسكي (37 عامًا) كان يعمل كعامل تنظيف في منزل رئيس الأركان السابق غانتس الذي كان قد دخل لتوه مجال السياسة كزعيم لحزب أزرق أبيض المعارض، عندما تسلل قراصنة مدعومون من إيران إلى هاتفه المحمول.

ولفت الموقع إلى أن ذلك أثار سخرية واسعة في إسرائيل من أن القائد الذي لا يستطيع حماية هاتفه، لا يمكنه أن ينجح في حماية البلاد.

وأشار الموقع إلى أنه يُعتقد الآن أن غورين منح المتسللين خاصية الوصول إلى هاتف غانتس، وأنه رغم ذلك تلاشت فضيحة القرصنة وأفلت غورين، ما شجعه على الاستمرار.

وقال الموقع: ”أكثر الشهود مصداقية أكدوا أن غورين وزوجته تم توظيفهما في عام 2015 للعمل لمدة ست ساعات مرتين في الأسبوع لتنظيف وترتيب منزل غانتس، كان غورين لديه مفتاح المنزل والغرف فيه، هذا يعني أنه عندما تكون الأسرة بالخارج، كان يمكنه الدخول والعمل في جميع الغرف دون إشراف من أحد، مع ذلك لم يفكر أحد بذلك“.

وذكر الموقع في تقريره أن هذا الترتيب استمر حتى بعد أن أصبح غانتس رئيس وزراء بديلًا بالشراكة مع رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو، لافتا إلى أنه تم بعد ذلك تحصين منزله الخاص في روش هاعين وسط إسرائيل بجدران عالية تحيط بكامل المنطقة المجاورة ونقاط حراسة مأهولة.

وأشار التقرير إلى أنه في عام 2013، تم اتهام غورين بارتكاب عمليتي سطو على بنك ومحاولة السطو والتآمر لارتكاب السرقة وأنه حكم عليه بالسجن لمدة 4 سنوات ضمن صفقة اعتراف بالذنب، إلا أنه تم إطلاق سراحه بعد عامين.

وقال الموقع: ”في عام 2015، حصل على وظيفة عامل تنظيف…. كان غانتس لا يزال رئيسًا لأركان الجيش“.

وتساءل الموقع: ما هي المراجع التي قدمها هذا المجرم السابق؟، كيف تم تعيينه دون فحص أمني شامل؟ لا توجد إجابات على هذه الأسئلة حتى الآن.

ولفت التقرير إلى أن غورين قام بزرع برامج ضارة في جهاز الكمبيوتر الخاص بغانتس لتزويد المخابرات الإيرانية بتغذية ثابتة لأجهزة الكمبيوتر الخاصة بها من الأسرار المسروقة، مضيفا أن تهديد المتسللين بقولهم: ”نحن نعلم كل قراراتك“ لم يكن فارغا.

وقال التقرير: ”بعد سنوات من التملص من وكالات الأمن الإسرائيلية وثقة أصحاب العمل شعر عامل النظافة غورين أن لديه الكثير من الوقت غير الخاضع للرقابة لمواصلة اللعبة في منزل وزير الدفاع لتطوير خدمة تجسس مربحة“.

وختم قائلا: ”لا يمكن تبرئة بيني غانتس من الإهمال في قبول مدني له سجل إجرامي طويل في منزله مع إمكانية الوصول إلى أسرار الدولة المتاحة من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به، لكن الأهم من ذلك كله أن الشاباك (جهاز الأمن العام الإسرائيلي) يجب أن يحاسب على فشله في ملاحظة الجاسوس الذي يكمن داخل أكثر المراكز الأمنية حساسية في إسرائيل“.