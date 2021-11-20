موجة غضب كبيرة بسبب تصريحات نائب إيراني.. “أطلقت النار على المحتجين فمن يريد محاكمتنا؟”

كتبت أسماء لمنور في السبت 20 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

أثارت تصريحات مفاجئة، أدلى بها مساعد رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني النائب “حسن نوروزي”، بشأن الاحتجاجات التي اندلعت عام 2019، موجة سخط وغضب شديدين في الداخل الإيراني.

وقالت وكالة “فارس”: “أُضرمت النيران مساء الجمعة في واجهة مكتب حجة الإسلام حسن نوروزي، ممثل دائرة رباط كريم الانتخابية” في جنوب طهران، مضيفةً أن المهاجمين “مجهولون”.

وكان نوروزي قد قال في وقت سابق: “كنت أحد الذين أطلقوا النار على المحتجين، فمن يريد محاكمتنا؟”، لكنه حاول نفي ما قاله فيما بعد.

وفي محاولة من نوروزي لتدارك خطورة تصريحاته، وصف مقابلته حول قتل المحتجين في نوفمبر 2019 في إيران بأنها كانت “خطأ استراتيجيا خاصا”، وقال إنه كان قد رد على هاتفه بينما كان مشغولا بالحديث مع أناس آخرين، وأضاف أنه يجب أن ينتبه أكثر، من الآن فصاعدا.

يشار إلى احتجاجات اندلعت في نوفمبر 2019 بعدما رفعت الحكومة بشكل مفاجئ أسعار الوقود، في تحرّك معارض كان غير مسبوق في حجمه منذ عقد.

وأُحرقت محطات البنزين وتعرّضت مراكز الشرطة لهجمات قبل أن تتدخل قوات الأمن لإخماد التحرّك بعنف في ظل انقطاع شبه كامل للإنترنت.

وأقرّت السلطات الإيرانية بسقوط 230 قتيلاً، لكن خبراء يعملون لصالح الأمم المتحدة تحدّثوا عن مقتل 400 شخص في الاضطرابات، بينما تحدثت المعارضة الإيرانية عن آلاف القتلى.