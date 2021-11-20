شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلَّب دبلوماسية عربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكّد الأردن أن التحديات التي تواجهها المنطقة تتطلب دبلوماسية عربية مُبادرة تقود جهود حل الأزمات الإقليمية، وتأخذ المنطقة نحو مستقبلٍ يسوده الأمن والاستقرار والإنجاز.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم في جلسةٍ حواريةٍ بعنوان "الدبلوماسية والردع"،التي عُقدت ضمن فعاليات الدورة السابعة عشرة لقمة الأمن الإقليمي "حوار المنامة".

وأشار الصفدي إلى أهمية تفعيل العمل العربي المشترك؛ لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة بمختلف المجالات, مؤكداً أن بلاده ستظل تبذل كل جهد ممكن من أجل حل هذه الأزمات، وتحقيق السلام العادل والشامل والاستقرار في المنطقة.