برشلونة يعلق على خبر اعتزال 'أجويرو'

وكان النادي الكتالوني قد أصدر بيانا رسميا مطلع الشهر الجاري، أوضح فيه أن صاحب الـ33 عاما سيغيب لمدة 3 أشهر، من أجل تقييم "مدى فاعلية العلاج الذي سيخضع له لتحديد البرنامج التأهيلي".

وأكدت مصادر من داخل النادي، اليوم السبت أن "هذا البيان لا يزال ساريا، الخبر كاذب، ما زال كون يحتاج للوقت لمواصلة العلاج، وعندما تنتهي هذه المدة (3 أشهر)، سنُقّيم حينها الموقف".



وبدأت القصة عندما اضطر أجويرو للانسحاب من مباراة البرسا أمام ديبورتيفو ألافيس في الليجا، يوم 30 تشرين أول الماضي، بسبب آلام في الصدر، اتضح فيما بعد أنها بسبب عدم انتظام ضربات القلب.

ومنذ ذاك الحين، لم تأت الاختبارات الطبية التي خضع لها اللاعب بأخبار سارة، حيث اضطر النجم الدولي السابق للخضوع لبرنامج علاجي، والابتعاد لمدة 3 أشهر على الأقل عن المستطيل الأخضر.