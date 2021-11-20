شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين تنظم دورة تدريبية حول تعلم مهارات الفوتوشوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفى حماد الرمحى، مساء اليوم السبت، دورة تدريبية خاصة بتعليم مهارات الفوتوشوب، وقال الرمحى أن هدف الدورة هو ثقل مواهب الصحفيين فى كافة مهارات وفنون الصحافة والإعلام.

وأضاف حماد الرمحى أن الدورة الحالية تهدف إلى التعرف على أدوات ووظائف الفوتوشوب مع تقنية تحرير ومعالجة الصور، فضلا عن تعلم إنشاء وتعديل الصور، بالإضافة إلى إعداد رسم توضيحى للطباعة بأحجام وإعدادات مختلفة، والتعامل مع طبقات وأقنعة التصميم المختلفة.

وتابع: "فضلا عن تعلم مهارات ضغط وتغيير حجم الصور لتتناسب مع إعلانات الويب، مدة الورشة ثلاثة أسابيع، وأنها بأجر رمزى يقدر بنحو 100 جنيه فقط"، مشيرا إلى أن القائم بعملية التدريب هو المصور الصحفى الكبير خالد فريد مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط.