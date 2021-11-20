شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب إفريقيا تسجل أكثر من 6100 جريمة قتل في 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت شرطة جنوب إفريقيا زيادة حادة في جرائم العنف في الأشهر الثلاثة الماضية، حيث سجلت أكثر من 6100 جريمة قتل في الأشهر من يوليو إلى سبتمبر، وفقا لأحدث إحصائيات الجريمة.

وأشارت الإحصاءات إلى أن هذه زيادة بنسبة 7ر20 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتم تسجيل 9556 حالة اغتصاب مؤخرا في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، بزيادة قدرها 1ر7 %.

ولم تحدد الشرطة العدد التقديري للجرائم التي لم يتم الإبلاغ عنها.

ونقلت وسائل الإعلام في جنوب إفريقيا، اليوم السبت، عن وزير الشرطة بيكي سيلي قوله إن أحدث بيانات الجريمة تظهر مجددا أن جنوب إفريقيا بلد عنيف.

وأضاف الوزير أن مستوى العنف الجنسي يمثل وصمة عار ويبعث على القلق الشديد.